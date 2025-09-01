Logo all-in.de
Unfall auf der L 280 in Ostrach: Zwei Radfahrer von Porsche gestreift

Unfall bei Ostrach

Wegen tiefstehender Sonne nicht gesehen: Porsche-Fahrer streift zwei Radfahrer

Bei einem Unfall in Ostrach wurden zwei Radfahrer verletzt. Ein Autofahrer hatte sie offenbar wegen der tiefstehenden Sonne übersehen.
    Bei Ostrach hat ein Porsche-Fahrer zwei Radfahrer gestreift. Der Fahrer hat wegen der tiefstehenden Sonne die Radler zu spät gesehen.
    Bei Ostrach hat ein Porsche-Fahrer zwei Radfahrer gestreift. Der Fahrer hat wegen der tiefstehenden Sonne die Radler zu spät gesehen. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte (Symbolbild)

    Am Sonntagnachmittag sind auf der L 280 bei Ostrach zwei Fahrradfahrer von einem Porsche gestreift und verletzt worden. Offenbar war die tiefstehende Sonne Schuld an dem Unfall.

    Von Sonne geblendeter Porsche-Fahrer streift Radfahrer

    Nach Angaben der Polizei war ein 54-jähriger Porsche-Fahrer von Spöck in Richtung Ochsenbach unterwegs, als er, geblendet von der tiefstehenden Sonne, die beiden Radler übersah. Der Porsche-Fahrer streifte die beiden Männer im Alter von 28 und 32 Jahren, die in dieselbe Richtung fuhren.

    Radler verletzt ins Krankenhaus gebracht

    Nach dem Aufprall stürzten die Radfahrer. Der Polizei zufolge wurden sie jedoch nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beim Unfall entstand Schätzungen der Polizei zufolge ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

