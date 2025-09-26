Pritschenwagen kracht auf Bundeswehrgelände gegen Baum - Fünf Männer teils schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Bundeswehrgelände in Laage in Mecklenburg-Vorpommern sind fünf Männer verletzt worden, zwei davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Pritschenwagen kurz vor Mitternacht auf dem Fliegerhorst unterwegs und fuhr an einer Kreuzung geradeaus und gegen einen Baum, wie ein Sprecher der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Unfall in Laage: Zwei Soldaten und drei Zivilisten

Warum es dazu kam, war zunächst unklar. Zuvor hatte der Radiosender «Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern» berichtet. Drei der fünf Männer waren zivile Gäste einer Veranstaltung, die anderen beiden Soldaten. Einer der verletzten Männer sei mit einem Hubschrauber abgeholt worden, die anderen vier mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren worden.

Wie schwer sie jeweils verletzt wurden und wie alt die Männer jeweils sind, sagte der Sprecher zunächst nicht. Das Feldjägerdienstkommando Neubrandenburg ermittele.