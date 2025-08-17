Frontalzusammenstoß auf der B31: Vier Verletzte bei Uhldingen-Mühlhofen

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag. Nach Angaben der Polizei geriet ein 48-jähriger BMW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Audi. Beide Fahrzeuge kamen auf der Fahrbahn zum Stillstand und blockierten den Verkehr. Vier Personen, zwei im BMW und zwei im Audi, wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Unfall bei Uhldingen-Mühlhofen

Zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren bei der Versorgung im Einsatz. Beide Fahrzeuge sind nach dem Vorfall fahruntüchtig und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die B31 war für ungefähr drei Stunden gesperrt, bevor der Verkehr vorbeigeleitet werden konnte.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde gegen den BMW-Fahrer eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, da Übermüdung vermutet wird. Die Polizei ermittelt weiter zur Unfallursache.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.