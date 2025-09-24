Tödlicher Unfall in Oberbayern: Auto prallt gegen Baum - Fahrer tot, Ehefrau schwer verletzt

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße 2103 zwischen Anger und Urwies. Nach Angaben der Polizei kam ein 87-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Seine Ehefrau, die als Beifahrerin im Auto saß, wurde schwer verletzt.

Zwischenfall auf der Staatsstraße 2103

Der Unfall ereignete sich gegen 15:20 Uhr. Der Autofahrer fuhr aus Richtung Anger in Richtung Urwies, als sein Wagen von der Strecke abkam. Der Aufprall verursachte massive Schäden an der Fahrzeugfront. Ersthelfer und Rettungsdienste reanimierten den schwer verletzten Mann. Er starb dennoch später im Krankenhaus. Die Ehefrau erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungsdienst ins Krankenhaus Traunstein gebracht.

Die Straße blieb für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei führte Verkehrsunfallaufnahmen durch und ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Der Verkehr konnte erst nach der Bergung des Unfallfahrzeugs wieder freigegeben werden. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Anger, Aufham und Piding sowie Notärzte und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Polizeiliche Ermittlungen eingeleitet

Die Beamten der Polizeiinspektion Bad Reichenhall leiten die Unfallermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Die Gründe für das Abkommen des Autos von der Straße sind derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen, um die Unfallursache zu klären.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.