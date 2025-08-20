Zehn Busreisende bei Unfall auf A8 verletzt

Logo all-in.de
Blaulicht
Unfall A8 heute Nacht bei Irschenberg: Bus stößt mit Lkw zusammen - 10 Verletzte

Verkehr

Kurz nach Mitternacht wird die Polizei über einen Unfall bei Irschenberg informiert: Ein Bus mit 41 Passagieren ist mit einem Lkw zusammengestoßen. Für den Verkehr in Richtung München hat das Folgen.
Von dpa
    Zehn Passagier des Busses wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild)
    Zehn Passagier des Busses wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein Busunfall mit zehn Verletzten hat in der Nacht eine mehrstündige Sperrung der Autobahn 8 ausgelöst. Die Verkehrsfolgen des Unfalls bei Irschenberg in Fahrtrichtung München seien erheblich gewesen, sagte ein Sprecher der zuständigen Leitstelle.

    Grund für die rund zweieinhalbstündige Sperrung: Der Bus war beim Überholen mit einem Lkw zusammengestoßen und hatte diesen seitlich aufgerissen. Von den 41 Buspassagieren trugen 9 leichte Verletzungen davon, ein weiterer wurde mittelschwer verletzt. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz.

