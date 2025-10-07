Logo all-in.de
Unfall in Karlsruhe: 13-jähriger Radler stößt mit Straßenbahn zusammen

Ein 13-Jähriger übersieht in Karlsruhe eine Straßenbahn – mit Folgen für ihn und den Verkehr. Was zum Unfallhergang bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der 13-Jährige hat laut Polizei die Straßenbahn übersehen. (Symbolbild)
    Der 13-Jährige hat laut Polizei die Straßenbahn übersehen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein 13-jähriger Fahrradfahrer ist in Karlsruhe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Junge kam mit mehreren Prellungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Menschen in der Straßenbahn blieben am Montagnachmittag unverletzt.

    Jugendlicher übersieht Straßenbahn

    Der 13-Jährige habe den Angaben nach einen Fußgänger-Bahnübergang überquert und dabei die Straßenbahn übersehen. Im Bahnverkehr kam es nach dem Unfall zu erheblichen Beeinträchtigungen, hieß es.

