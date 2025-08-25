Logo all-in.de
Metallhaken fliegt durch Scheibe: 17-Jährige schwer verletzt

Unfall auf A6 bei Heilbronn

Eine Jugendliche fährt mit ihrer Mutter im Auto, als plötzlich ein Metallhaken durch die Windschutzscheibe fliegt. Sie ist nicht die einzige Verletzte.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rettungskräfte bringen die beiden Verletzen in ein Krankenhaus.
    Rettungskräfte bringen die beiden Verletzen in ein Krankenhaus. Foto: Monika Skolimowska/dpa (Symbolbild)

    Eine 17 Jahre alte Beifahrerin ist am Samstagabend auf der Autobahn 6 bei Heilbronn von einem Metallhaken am Kopf getroffen und schwer verletzt worden.

    Haken fliegt durch Windschutzscheibe: Jugendliche und Kind verletzt

    Der zehn Zentimeter große Haken flog durch die Windschutzscheibe, wie die Polizei mitteilte. Auch ein auf der Rückbank sitzender Elfjähriger wurde getroffen und leicht verletzt.

    Woher kam der Metallhaken?

    Rettungskräfte brachten die beiden den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Woher der Metallhaken kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei zunächst an.

