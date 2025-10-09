Logo all-in.de
Schädelbruch: Kleinkind stürzt aus Fenster und wird schwer verletzt

Schädelbruch

Kleinkind stürzt aus Fenster und wird schwer verletzt

Ein zweijähriges Kind stürzt aus dem ersten Stock eines Hauses und erleidet einen Schädelbruch. Mit einem Hubschrauber kommt es ins Krankenhaus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wie es zu dem Sturz kam, soll noch ermittelt werden. (Symbolbild)
    Wie es zu dem Sturz kam, soll noch ermittelt werden. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein zwei Jahre altes Kind ist in Oberbayern aus einem Fenster im ersten Stock gestürzt und schwer verletzt worden. Das Kleinkind habe am Mittwoch einen Schädelbruch erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Wieso das Kind aus dem Fenster in Sauerlach (Landkreis München) fiel, war zunächst nicht klar und soll noch ermittelt werden.

    Das Kind sei nicht alleine zu Hause gewesen. «Da waren Bezugspersonen anwesend», sagte der Polizeisprecher. Weitere Details seien Gegenstand der Ermittlungen. Nach seinem Sturz wurde das Kind laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort werde es vermutlich weiterhin stationär behandelt, berichtete der Sprecher. Genaueres war nicht bekannt.

