Unter Straßenbahn geraten: Frau stirbt bei schrecklichem Unfall in Kassel

Eine Fußgängerin ist mitten in Kassel von einer anfahrenden Straßenbahn tödlich verletzt worden. Sie sei unter den Zug geraten und noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit.

Wollte Frau über Kupplung klettern?

Möglicherweise habe die Frau kurz zuvor versucht, auf den Gleisen der Haltestelle über eine Kupplung zwischen den Tram-Anhängern zu steigen, sei dann vom anfahrenden Zug erfasst worden und gestürzt.

Augenzeugen stehen unter Schock

Mehrere Augenzeugen des Unglücks vom Vormittag erlitten einen Schock und wurden von Rettungskräften betreut. Zur Rekonstruktion des Unglücks wurde ein Sachverständiger beauftragt, die Unfallstelle wurde voll gesperrt. Informationen zur Identität der Frau teilte die Polizei mit Rücksicht auf deren Angehörige zunächst nicht mit.