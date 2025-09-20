Logo all-in.de
Tödlicher Unfall in Kassel: Frau gerät unter Straßenbahn und wird überrollt

Tödlicher Unfall

Unter Straßenbahn geraten: Frau stirbt bei schrecklichem Unfall in Kassel

Hatte die Fußgängerin versucht, über die Kupplung der Bahn zu steigen? Die Ermittlungen laufen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Ursache des tödlichen Unfalls muss noch ermittelt werden. (Symbolbild)
    Die Ursache des tödlichen Unfalls muss noch ermittelt werden. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

    Eine Fußgängerin ist mitten in Kassel von einer anfahrenden Straßenbahn tödlich verletzt worden. Sie sei unter den Zug geraten und noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit.

    Wollte Frau über Kupplung klettern?

    Möglicherweise habe die Frau kurz zuvor versucht, auf den Gleisen der Haltestelle über eine Kupplung zwischen den Tram-Anhängern zu steigen, sei dann vom anfahrenden Zug erfasst worden und gestürzt.

    Augenzeugen stehen unter Schock

    Mehrere Augenzeugen des Unglücks vom Vormittag erlitten einen Schock und wurden von Rettungskräften betreut. Zur Rekonstruktion des Unglücks wurde ein Sachverständiger beauftragt, die Unfallstelle wurde voll gesperrt. Informationen zur Identität der Frau teilte die Polizei mit Rücksicht auf deren Angehörige zunächst nicht mit.

