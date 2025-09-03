Logo all-in.de
Unfall bei Kemnath: Auto gegen Kleintransporter - Frau tot, Kind und Mann im Krankenhaus

Unfälle

Auto mit Frau am Steuer und Kind auf Beifahrersitz kracht gegen Kleintransporter - Fahrerin stirbt

Ein Auto, in dem auch ein Kind sitzt, gerät ins Schleudern. Ein Kleintransporter ist im Gegenverkehr unterwegs - es kommt zum Zusammenstoß.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rettungswagen Bei einem Unfall in Kemnath ist eine Frau ums Leben gekommen. Ein Mann und ein Kind kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Rettungswagen Bei einem Unfall in Kemnath ist eine Frau ums Leben gekommen. Ein Mann und ein Kind kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Florian Ankner

    Eine Frau ist bei einem Frontalzusammenstoß mit ihrem Auto bei Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) ums Leben gekommen. Ein elfjähriges Kind und der Fahrer eines Kleintransporters wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Alle drei seien zunächst in ein Krankenhaus gekommen. Dort sei die Autofahrerin schließlich an ihren Verletzungen gestorben.

    Unfall bei Kemnath: Kind saß neben der Fahrerin

    Der Wagen der Frau geriet demnach am Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Neben der Frau saß das Kind in dem Auto. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Unfalls.

