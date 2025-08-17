16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 16-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Haiger im Lahn-Dill-Kreis schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei am Samstagabend mit seinem Leichtkraftrad, einer sogenannten 125er, in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dadurch habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengekracht.

Der Jugendliche sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Der 37 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie seine 36 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ihre fünfjährige Tochter, die sich ebenfalls im Auto befand, blieb unverletzt.

Die Landstraße wurde für etwa viereinhalb Stunden voll gesperrt. Zur weiteren Ermittlung des Unfallhergangs sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden.