Unbekannter zündet Pflanze am Friedhof an und flüchtet

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag am alten Friedhof in der Brunnenstraße eine Kletterpflanze angezündet. Die Flammen griffen auch auf einen Baum über.

Brandstiftung am alten Friedhof

Der Polizei zufolge meldeten Zeugen kurz vor 16 Uhr den Brand. Sie gaben an, dass die Flammen bereits mehrere Meter am Baum hochschlugen. Vor Ankunft der Feuerwehr gingen die Flammen glücklicherweise von selbst aus. Ein verdächtiger Mann, der mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnte, wurde von Zeugen gesehen.

Beschreibung des verdächtigen Brandstifters

Der Verdächtige wird als etwa 35 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben, mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild und soll auf den Namen "Viktor" hören. Er trug einen blau-grün-karierten Pullover, eine schwarze Sporthose und schwarze Puma Sneakers. Zudem trug er eine braun/grüne Schildmütze und hatte einen dunklen Rucksack dabei.

Die Polizei ermittelt und nimmt weitere Hinweise unter der Telefonnummer 07541/701-0 entgegen. Ermittlungen zum genauen Tathergang und zur Motivation laufen, weitere Zeugen werden gesucht.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.