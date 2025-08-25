Logo all-in.de
Unbekannter schlägt Spaziergänger nach Tierquälerei in Bad Waldsee

Tierquälerei und Körperverletzung in Bad Waldsee

Schwan gequält und Spaziergänger geschlagen - Polizei sucht unbekannten Mann

Ein Spaziergänger ist in Bad Waldsee verletzt worden, als er bei einer mutmaßlichen Tierquälerei einschritt. Der Täter soll ihm ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei sucht den Unbekannten.
Von Redaktion all-in.de
    In Bad Waldsee ermittelt die Polizei wegen Tierquälerei und Körperverletzung. Ein junger Mann soll einen Schwan am Hals gepackt und ins Wasser geworfen haben. Anschließend griff er einen Zeugen an.
    In Bad Waldsee ermittelt die Polizei wegen Tierquälerei und Körperverletzung. Ein junger Mann soll einen Schwan am Hals gepackt und ins Wasser geworfen haben. Anschließend griff er einen Zeugen an. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Jaitner

    Am Samstag kurz vor 22 Uhr ist ein 45-jähriger Spaziergänger bei einem Zwischenfall am Stadtsee von Bad Waldsee im Gesicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der Mann eingegriffen haben, als er Zeuge einer Tierquälerei wurde.

    Vorfall am Stadtsee in Bad Waldsee

    Laut Polizei hat der Mann beobachtet, wie ein junger Mann aus einer dreiköpfigen Gruppe einen Schwan am Hals gepackt und ins Wasser geworfen haben soll. Als der 45-Jährige den mutmaßlichen Tierquäler zur Rede stellen wollte, soll es zu einer Rangelei gekommen sein. Dabei soll der Verdächtige dem Spaziergänger mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

    Mann nach Schlägerei auf der Flucht: Polizei überprüft Hinweise

    Die zwei jugendlichen Begleiterinnen schritten ein und konnten die Kontrahenten trennen. Der Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei zu Fuß. Die Ermittler gehen nun ersten Hinweisen auf den Unbekannten nach. Gegen ihn wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

