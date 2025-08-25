Schwan gequält und Spaziergänger geschlagen - Polizei sucht unbekannten Mann

Am Samstag kurz vor 22 Uhr ist ein 45-jähriger Spaziergänger bei einem Zwischenfall am Stadtsee von Bad Waldsee im Gesicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der Mann eingegriffen haben, als er Zeuge einer Tierquälerei wurde.

Vorfall am Stadtsee in Bad Waldsee

Laut Polizei hat der Mann beobachtet, wie ein junger Mann aus einer dreiköpfigen Gruppe einen Schwan am Hals gepackt und ins Wasser geworfen haben soll. Als der 45-Jährige den mutmaßlichen Tierquäler zur Rede stellen wollte, soll es zu einer Rangelei gekommen sein. Dabei soll der Verdächtige dem Spaziergänger mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Mann nach Schlägerei auf der Flucht: Polizei überprüft Hinweise

Die zwei jugendlichen Begleiterinnen schritten ein und konnten die Kontrahenten trennen. Der Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei zu Fuß. Die Ermittler gehen nun ersten Hinweisen auf den Unbekannten nach. Gegen ihn wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.