Unbekannter kettet PKW mit Fahrradschloss fest – Ermittlungen laufen

Am Samstagmorgen entdeckte ein 62-jähriger Mann, dass sein Hyundai mit einem Fahrradschloss an der Felge festgemacht war. Das Fahrzeug stand in der Danzinger Straße. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen.

Vorfallort: Danzinger Straße in Leutkirch

Der Täter bleibt bislang unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Am Fahrzeug entstand durch das Schloss kein erkennbarer Schaden. Die Gründe für die Tat sind derzeit unklar.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch zu melden. Die Telefonnummer lautet 07561/8488-0.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.