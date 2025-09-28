Logo all-in.de
Unbekannter kettet Hyundai mit Fahrradschloss fest – Polizei bittet um Zeugenhinweise in Leutkirch!

Polizeibericht aus Leutkirch im Allgäu

Unbekannter kettet PKW mit Fahrradschloss fest – Ermittlungen laufen

In einer unüblichen Aktion kettete ein Unbekannter das Fahrzeug eines 62-Jährigen mit einem Fahrradschloss fest. Die Polizei sucht nun Zeugen und Hinweise.
Von Redaktion all-in.de
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: dpa

    Am Samstagmorgen entdeckte ein 62-jähriger Mann, dass sein Hyundai mit einem Fahrradschloss an der Felge festgemacht war. Das Fahrzeug stand in der Danzinger Straße. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen.

    Vorfallort: Danzinger Straße in Leutkirch

    Der Täter bleibt bislang unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Am Fahrzeug entstand durch das Schloss kein erkennbarer Schaden. Die Gründe für die Tat sind derzeit unklar.

    Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch zu melden. Die Telefonnummer lautet 07561/8488-0.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

