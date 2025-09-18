Böller-Attacken auf Wohnungen in München.

Am Sonntagabend wurden in Schwabing-West zwei Wohnungen Ziel von Angriffen mit pyrotechnischen Gegenständen. Unbekannte Täter warfen in zwei Fällen Böller durch geöffnete Fenster von Erdgeschosswohnungen, wie die Polizei mitteilte. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 20.00 Uhr in der Deidesheimer Straße. Die Explosion beschädigte ein Möbelstück, es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe, jedoch keine Verletzten.

Böller in Wohnungen geworfen: Münchner Polizei sucht nach Zeugen

Eine halbe Stunde später kam es zu einem ähnlichen Vorfall in der Schwere-Reiter-Straße. Hierbei wurde ein 30-jähriger Bewohner leicht an den Ohren verletzt. Auch der Parkettboden im Zimmer trug Schäden davon. Die Münchner Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise und Anwohner, vorhandenes Videomaterial zu überprüfen. Die Aufzeichnungen könnten Hinweise auf die Täter liefern, selbst wenn nur privates Gelände überwacht wird. Die Kontaktaufnahme ist über das Polizeipräsidium München möglich.

Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.