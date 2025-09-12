Unbekannte stoßen Mann zu Boden und rauben ihn aus

In Rosenheim wurde ein 33-Jähriger in der Nacht auf Freitag von drei Unbekannten ausgeraubt. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt in dem Fall und bittet um Hinweise.

Überfall-Opfer wendet sich an Polizei

Laut Angaben der Polizei wandte sich ein 33-Jähriger in der Rosenheimer Innenstadt an Polizisten und gab an, von drei Unbekannten beraubt worden zu sein. Der Vorfall hätte sich gegen 00.50 Uhr im Bereich des Mittertors ereignet.

Der 33-Jährige gab weiter an, dass er von drei unbekannten Männern angesprochen und anschließend zu Boden gestoßen worden war. Anschließend hätten sie seine Taschen durchsucht und ihm Bargeld im höheren zweistelligen Eurobereich aus einer Hosentasche entwendet.

Beschreibung der Täter

Der Geschädigte beschrieb gegenüber der Polizei die Täter als etwa 180 cm groß und dunkelhaarig. Er nahm sie als südländisch wahr. Einer der Männer soll eine Lederjacke und eine dunkle Kapuzen-Sweat-Jacke getragen haben. Weitere Details konnte das Opfer nicht angeben.

Kripo sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Rosenheim unternahm erste Maßnahmen vor Ort, jedoch blieb die Fahndung bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht mögliche Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08031/200-0 beim Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei oder bei jeder anderen Dienststelle melden.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.