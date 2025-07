Gas und Bremse verwechselt? - Frau fährt mit Auto in Bodensee

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in den Bodensee in Überlingen gefahren. Sie habe vor dem Unfall gestern am Dienstag (15.7.2025) vermutlich Gas und Bremse verwechselt, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau habe sich selbstständig aus dem Wagen befreit und den Notruf gewählt, sagte der Sprecher.

Sie stehe unter Schock, sei aber unverletzt. Das Alter der Frau war zunächst nicht bekannt.

Auto im Bodensee in Überlingen: Nur das Dach schaut heraus

Nach Angaben des Sprechers steht der Wagen in Überlingen (Bodenseekreis) rund 15 Meter vom Ufer entfernt im See.

Das Auto sei bis zu den Scheiben im Wasser verschwunden, nur die oberen 50 Zentimeter des Wagens seien zu sehen.