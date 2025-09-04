18-Jähriger überfällt Mann in Friedrichshafen und stößt ihn in den Bodensee

In Friedrichshafen hat sich am Mittwochmorgen ein Überfall zugetragen. Laut Polizei steht ein 18-jähriger Syrer im Verdacht, einen 43-jährigen Mann überfallen und körperlich angegangen zu haben.

18-Jähriger überfällt Mann am Bodensee in Friedrichshafen

Der Vorfall passierte am frühen Mittwochmorgen gegen 3:30 Uhr nahe der Schlosskirche im Bereich des Schlosshorns. Dort soll der 18-Jährige einen 43-jährigen Mann erst angesprochen und dann zur Herausgabe seines Rucksacks aufgefordert haben. Als der Mann seinen Rucksack nicht hergeben wollte, habe es ein Gerangel gegeben.

Dabei soll der 18-Jähriger auf den 43-Jährigen eingeschlagen und den Mann schließlich in den See gestoßen haben. Bei der Auseinandersetzung fiel offenbar auch das Mobiltelefon des 18-Jährigen mit ins Wasser. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige ein Tablet aus dem Rucksack des 43-jährigen Mannes geklaut und damit das Weite gesucht haben.

Verdächtiger kommt von selbst zum Tatort zurück

Als die Polizei den Vorfall vor Ort untersuchte, meldete der 18-Jährige sich jedoch plötzlich von ganz allein bei der Polizei. Er tischte den Beamten eine Geschichte auf und kam zum Tatort zurück, wo er sein angeblich „verliehenes“ Mobiltelefon wiederhaben wollte. Doch das Handy bekam der junge Mann nicht zurück. Stattdessen nahmen die Polizisten den 18-Jährigen vorläufig fest.

Polizei steckt 18-Jährigen in U-Haft

Der junge Mann wurde laut Polizei am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl wegen Raubes und setzte diesen in Vollzug. Seitdem sitzt der dringend tatverdächtige 18-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern der Polizei zufolge aktuell noch an. Personen, die kurz vor 3:30 Uhr Zeugen des Überfalls nahe der Schlosskirche in Friedrichshafen wurden, bittet die Polizei, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden.