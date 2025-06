Hund entführt und Handy gestohlen: Unbekannte überfallen Camper in Hettingen

Die Ravensburger Polizei ermittelt nach einem Überfall auf einen Camper in Hettingen. Der Mann hatte der Polizei gegenüber behauptet, dass drei Unbekannte ihn ausgeraubt hätten. Dabei sollen die Täter unter anderem seinen Hund gestohlen haben.

Unbekannte attackieren Camper mit Baseballschläger und Pfefferspray

Der 36-jährige Mann hatte gegenüber der Polizei erzählt, dass er in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Feldweg bei Inneringen in einem Zelt übernachtet habe. Plötzlich sollen zwei Männer und eine Frau im Alter von 30 bis 35 Jahren ihn mit einem Baseballschläger und einem Pfefferspray attackiert haben.

Hund und Handy geraubt - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Angriff sollen die drei mit dem Handy und dem Hund der Rasse „American Bully“ des 36-Jährigen geflüchtet sein. Die Unbekannten sollen laut Polizei wohl mit einem größeren Auto davongefahren sein.

Im Zusammenhang mit dem Überfall sucht die Polizei Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf das unbekannte Trio sowie den Pickup und den Verbleib des Hundes geben kann, soll sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei melden.