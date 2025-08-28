Logo all-in.de
Autofahrer kracht in Wand von Fitness-Studio

Auto steckt in Hauswand

Spektakulärer Unfall in Tuttlingen: Autofahrer kracht in Wand von Fitness-Studio

Mitten in Tuttlingen kracht ein Auto in die Wand eines Fitnessstudios – das Gebäude wird evakuiert. Was steckt hinter dem spektakulären Unfall an der Ampel?
Von dpa
    Ein Mann ist in eine Hauswand gefahren (Symbolbild)
    Ein Mann ist in eine Hauswand gefahren (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Ein Autofahrer ist in Tuttlingen in die Hauswand eines Fitnessstudios gefahren und dabei verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Mann an einer Ampel und fuhr dann los, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude wurde vollständig geräumt, weil die Statik nicht mehr gewährleistet werden konnte. Das Auto steckte in der Hauswand fest.

    Autofahrer nach Unfall im Krankenhaus

    Wie schwer der Autofahrer verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der genaue Unfallhergang blieb vorerst unklar. Ein medizinischer Vorfall vor dem Unfall könne laut Polizeisprecher derzeit nicht ausgeschlossen werden. Experten wurden nun beauftragt, die Statik des Gebäudes zu prüfen.

