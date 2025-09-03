Riesiger Brand in Troisdorf! 200 Tonnen Müll stehen in Flammen - und die Feuerwehr vor einem Problem

In Troisdorf ist in einer Lagerhalle des Entsorgungsunternehmens RSAG für Sperrmüll in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Ungefähr 200 Tonnen Sperrmüll fingen Feuer. Der Brand war so intensiv, dass die Feuerwehr zunächst nicht genug Wasser hatte.

Feuerwehr kämpft in Troisdorf stundenlang gegen Brand

Auch nach stundenlangem Einsatz hatte die Feuerwehr den Brand in Troisdorf nicht unter Kontrolle gebracht. „Es brennt noch immer massiv, das Feuer ist nicht unter Kontrolle“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen etwa sieben Stunden, nachdem der Notruf um kurz nach Mitternacht eingegangen war laut Medienberichten. Im Laufe der Nacht seien bis zu 200 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.

Wasser wird knapp! Radlader könnten brennenden Müll rausholen

Zwischenzeitlich sei das Wasser knapp gewesen, der hohe Bedarf sei aus der öffentlichen Wasserversorgung nicht zu decken gewesen. Daher habe man zusätzliches Wasser aus dem Fluss Sieg geholt. Man lösche von außen über zwei Drehleitern und zehn Rohre. In die Halle rein könne man nicht, da die etwa 3600 Quadratmeter große Halle womöglich einsturzgefährdet sei. Sachverständige seien vor Ort, um diese Frage zu klären. Möglicherweise, werde man mit Radladern in die Halle fahren und den Sperrmüll nach draußen ziehen, um ihn dort abzulöschen.