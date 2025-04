Trickdiebstahl in Überlingen: Unbekannter klaut Seniorin über 1000 Euro aus Geldbeutel

In Überlingen ist eine 72-jährige Frau am Donnerstag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Der Täter hatte ihr dabei über 1000 Euro gestohlen.

Trickdiebstahl in Überlingen: Täter bittet um Kleingeld

Laut Angaben der Polizei hatte ein Mann die Frau gegen 10.45 in der Maurus-Betz-Straße beim Ärztehaus in Überlingen angesprochen, um Kleingeld für den Parkautomaten zu wechseln. Während die Frau in ihrem Geldbeutel nach Kleingeld schaute, ließ der unbekannte Täter Münzgeld fallen. Als die Frau ihm half, diese Münzen aufzuheben, fasste der Täter der Frau in die Geldbörse und nahm daraus 1100 Euro. Danach tauschte die Frau auch noch das Kleingeld.

Täter wünscht Seniorin einen schönen Tag nachdem er sie beklaut hat

Im weiteren Verlauf wünschte der Täter der Dame noch einen schönen Tag und suchte das Weite. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst zu einem späteren Zeitpunkt, als sie das nächste Mal ihre Geldbörse öffnete.

Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene

Der unbekannte Täter soll laut Polizei 170 Zentimeter groß gewesen sein, ein indisches Aussehen und schwarze Haare gehabt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und auch Betroffenen, die zur fraglichen Zeit etwas beobachtet hatten oder angesprochen wurden. Sie sollen sich beim Polizeirevier in Überlingen unter der Telefonnummer 07551 804-0 melden.