Traktorfahrer missachtet Vorfahrt eines Motorradfahrers bei Horgenzell: vierstelliger Schaden

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer am Samstag gegen 14.57 Uhr auf der L290 von Rolgenmoos in Richtung Horgenzell. Ein 24-jähriger Traktorfahrer wollte in Wolketsweiler von der Kreisstraße 7975 aus Richtung Wilhelmskirch nach links auf die Landstraße 290 abbiegen und missachtete die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

3.000 Euro Sachschaden

Rettungskräfte behandelten den Mann vor Ort. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Am Traktor entstand Sachschaden von 2000 Euro. Am Motorrad wurde die Front beschädigt; der Schaden beträgt 1000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verschmutzungen auf der Fahrbahn entfernte der Traktorfahrer selbst. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.