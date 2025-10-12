Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Traktor missachtet Vorfahrt von Motorrad - vierstelliger Sachschaden bei Horgenzell

Ravensburg

Traktorfahrer missachtet Vorfahrt eines Motorradfahrers bei Horgenzell: vierstelliger Schaden

Auf der Landstraße 290 kollidierten Traktor und Motorrad nahe Horgenzell. Der Fahrer des Motorrads wurde leicht verletzt. Eine Aktion des Traktorfahrers überraschte.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei stellte einen Sachschaden im vierstelligen Bereich fest.
    Die Polizei stellte einen Sachschaden im vierstelligen Bereich fest. Foto: dpa, Lino Mirgeler (Symbolbild)

    Nach Angaben der Polizei fuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer am Samstag gegen 14.57 Uhr auf der L290 von Rolgenmoos in Richtung Horgenzell. Ein 24-jähriger Traktorfahrer wollte in Wolketsweiler von der Kreisstraße 7975 aus Richtung Wilhelmskirch nach links auf die Landstraße 290 abbiegen und missachtete die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

    3.000 Euro Sachschaden

    Rettungskräfte behandelten den Mann vor Ort. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Am Traktor entstand Sachschaden von 2000 Euro. Am Motorrad wurde die Front beschädigt; der Schaden beträgt 1000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verschmutzungen auf der Fahrbahn entfernte der Traktorfahrer selbst. Die Polizei nahm den Unfall auf.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden