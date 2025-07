Zwei Biker sterben bei Unfall - Motorradfahrer krachen gegeneinander

Nahe dem Köln-Bonner-Flughafen kommt es zu einem folgenschweren Überholmanöver. Der Opferschutz bietet Betreuung für Zeugen an.

Zwei Motorradfahrer sterben bei Unfall

Bei einem Frontalzusammenstoß in Köln sind zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Aussagen von Zeugen überholte einer der Biker am Freitagabend ein Auto und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Motorrad, auf dem ein 20-Jähriger saß, wie die Polizei mitteilte. Beide Motorradfahrer, die jeweils alleine unterwegs waren, erlagen noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Unfall am Flughafen Köln/Bonn noch nicht ganz geklärt

Der Unfall ereignete sich auf einer langgezogenen Straße in der Nähe des Flughafens Köln/Bonn. Die 23-jährige Fahrerin des Autos und ihre gleichaltrige Beifahrerin erlitten einen Schock. Der Unfallverursacher sei bislang nicht eindeutig identifiziert, teilte die Polizei mit. Der Opferschutz der Polizei Köln biete im Nachgang Betreuung für alle Zeugen an. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.