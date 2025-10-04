Tote Frau im Bodensee: Schweizer Polizei nimmt Ehemann fest

Am 27. August 2025 gegen 21 Uhr wurde beim Segelhafen in Rorschach die Leiche einer 42-jährigen Frau gefunden - nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Tote Frau im Bodensee bei Rorschach: Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus

Wie die Kantonspolizei Sankt Gallen mitteilt, hatten die Ermittler nach dem Fund der Frauenleiche eine Untersuchung eingeleitet, da der Verdacht einer vorsätzlichen Tötung bestanden habe. Mittlerweile gehen die Ermittler und die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Frau Opfer eines Tötungsdeliktes wurde.

Kantonspolizei nimmt Ehemann des Opfers fest

Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei nun den 49-jährigen Mann der Getöteten fest. Ihm wird vorgeworfen, seine Ehefrau getötet zu haben. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nähere Informationen veröffentlichte die Kantonspolizei bis jetzt nicht. Das Ermittlungsverfahren gegen den 49-Jährigen ist noch nicht abgeschlossen.