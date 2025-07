Schlimmer Verdacht! Hat ein Autofahrer absichtlich einen Menschen totgefahren?

Nach einer tödlichen Kollision zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger im oberbayerischen Olching hat die Polizei nun einen 33-jährigen Mann festgenommen.

Olching: Polizei ging zunächst von Unfall aus

Unmittelbar nach dem vermeintlichen Unfall am Donnerstag letzter Woche, bei dem ein Fußgänger getötet wurde, ging die Polizei zunächst von einem Unfall aus. Der 33-jährige Fahrer des Wagens wurde zunächst entlassen.

Tödlicher Unfall in Oberbayern: Polizei mit schlimmem Verdacht

Nach Auswertung der ersten Ermittlungsergebnisse geht die Polizei nun aber davon aus, dass der Autofahrer den Fußgänger absichtlich erfasst haben könnte. Zudem sei der Mann am Tag nach dem Unfall erneut negativ aufgefallen. In einem Hotel in Geiselbullach hatte der Mann gegen 10.30 Uhr einen Feueralarm ausgelöst und beleidigte anschließend eine Angestellte. Einem Hausverbot sei der Mann ebenfalls nicht nachgekommen, woraufhin die Polizei anrückte.

Polizei in Oberbayern sucht Zeugen

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen des Unfalls und der Vorkommnisse im Hotel. Diese sollen sich bei der Kriminalpolizei, unter der Telefonnummer 08141 6120 melden.