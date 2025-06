Streit in Neuötting: Mann in Oberbayern getötet

Bei einem Streit in Neuötting im Landkreis Altötting ist ein 64-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am Montagmorgen in einer Wohnung.

Streit in Neuötting: Opfer starb noch am Tatort

Laut der Polizei war am frühen Montagmorgen zunächst ein Notruf über eine Auseinandersetzung mit einem Messer in einer Wohnung eingegangen. Vor Ort konnte ein Notarzt nur noch den Tod eines 64-Jährigen feststellen. Dieser war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei an den Folgen von „erheblichen Verletzungen“ gestorben.

Mutmaßlicher Täter nach Tötungsdelikt festgenommen

Der mutmaßliche 51-jährige Täter war nach der Auseinandersetzung zunächst geflüchtet, konnte von Beamten der Polizei aber noch in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Sowohl bei dem mutmaßlichen Täter als auch bei dem Opfer soll es sich um polnische Staatsangehörige handeln, berichtet die Polizei weiter.

Neuötting: Kriminalpolizei ermittelt

Nähere Informationen zu dem Gewaltverbrechen liegen noch nicht vor. Die Kripo Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Der 51-jährige Tatverdächtige soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.