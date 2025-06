Bergsteiger abgestürzt! Tödlicher Bergunfall am Grossen Mythen in der Schweiz

Am Grossen Mythen im Schweizer Kanton Schwyz hat sich am Sonntag ein tödlicher Bergunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, war ein Bergsteiger gegen 15.15 Uhr vermutlich auf dem offiziellen Mythenweg unterwegs und stürzte dann in die Tiefe. Zeugen des Sturzes hatten daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert.

Tödlicher Bergunfall im Mythen-Massiv: Bergsteiger tot geborgen

Ein Rettungshubschrauber konnte die Leiche des Bergsteigers daraufhin auf einer Höhe von rund 1290 Metern orten und bergen. Wie sich der Unfall ereignet hat, ist noch unklar. Nähere Informationen zur Identität des tödlich verunglückten Bergsteigers liegen bisher nicht vor.

Grosser Mythen: Aufstieg über den Mythenweg

Die Mythen sind ein Bergmassiv in der Zentralschweiz und gleichzeitig das Wahrzeichen des Kantonsortes Schwyz. Die beiden Hauptgipfel sind der Grosse Mythen (1898 Meter) und der Kleine Mythen (1811 Meter). Der Grosse Mythen wird meist über den sogenannten Mythenweg bestiegen. Dieser beginnt auf der Holzegg auf 1405 Metern Höhe.