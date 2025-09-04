Missglücktes Überholmanöver: Zwei Männer sterben bei Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Alb-Donau-Kreis sind am Morgen zwei Männer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei setzte einer der Autofahrer auf der Bundesstraße 311 zwischen Öpfingen und Oberdischingen trotz Verbots zu einem Überholmanöver an. Der 38-Jährige zog zunächst an einem Transporter vorbei und wollte anschließend einen Lastwagen passieren.

Dabei stieß sein Wagen frontal mit hoher Geschwindigkeit mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 55-Jährigen zusammen. Beide Männer starben noch an der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun nach einem Lastwagenfahrer, der den Unfall als Zeuge mitbekommen haben soll.

