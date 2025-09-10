Radlader erfasst Spaziergänger auf Feldweg – Mann stirbt

Ein Spaziergänger ist von einem Radlader im Landkreis Kitzingen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Demnach war er morgens zu Fuß mit seinem Hund auf einem Feldweg in Buchbrunn unterwegs. Ein 44-Jähriger übte laut Polizei in diesem Bereich forstwirtschaftliche Arbeiten aus und fuhr den Mann beim Rangieren an. Der Hund blieb laut einem Polizeisprecher unverletzt und wurde ins Tierheim gebracht. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

