Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Tödlicher Unfall: Radlader erfasst Spaziergänger auf Feldweg – Mann stirbt

Tödlicher Unfall

Radlader erfasst Spaziergänger auf Feldweg – Mann stirbt

Ein Spaziergang mit Hund endet in Unterfranken tödlich: Ein Forstarbeiter fährt einen Mann mit einem Radlader an. Wie es zu dem tragischen Unfall kam, klärt nun die Polizei.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kommt der Mann ums Leben. (Symbolbild)
    Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kommt der Mann ums Leben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein Spaziergänger ist von einem Radlader im Landkreis Kitzingen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Demnach war er morgens zu Fuß mit seinem Hund auf einem Feldweg in Buchbrunn unterwegs. Ein 44-Jähriger übte laut Polizei in diesem Bereich forstwirtschaftliche Arbeiten aus und fuhr den Mann beim Rangieren an. Der Hund blieb laut einem Polizeisprecher unverletzt und wurde ins Tierheim gebracht. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden