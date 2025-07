Frau stirbt nach Unfall mit Radlader auf Supermarkt-Parkplatz

Am Mittwochvormittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Burgkirchen an der Alz ein tödlicher Unfall. Nach Angaben der Polizeiinspektion Altötting erfasste ein 44-jähriger Mann mit einem Radlader eine 73-jährige Fußgängerin. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Jahnstraße. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch den Rettungsdienst verstarb die Frau noch am Unfallort.

Ereignisort: Burgkirchen an der Alz

Der Radlader war mit einem Anbaugerät ausgerüstet, als er die Fußgängerin frontal erfasste. Der Fahrer stammt ebenso wie das Opfer aus dem Landkreis Altötting. Die Freiwillige Feuerwehr Burgkirchen unterstützte mit 15 Einsatzkräften die Absicherung der Unfallstelle. Um den Hergang des Unfalls zu klären, wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

