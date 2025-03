VW Caddy überschlägt sich auf Landstraße - Fahrer (42) stirbt im Krankenhaus

Der Unfall war am Freitag gegen 18:50 Uhr auf der Landstraße zwischen Königseggwald und Unterweiler passiert. Laut Polizei verunglückte dabei ein 42-jähriger Fahrer eines VW Caddy tödlich.

Tragischer Unfall zwischen Königseggwald und Unterweiler

Der Mann war alleine in seinem VW Caddy die L288 von Königseggwald kommend in Richtung Unterweiler entlanggefahren. In einer Rechtskurve kam das Auto alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, was dazu führte, dass sich das Fahrzeug im weiteren Verlauf um 180 Grad drehte, überschlug und in einem angrenzenden Acker zum Liegen kam.

Fahrer stirbt im Krankenhaus - Straße stundenlang gesperrt

Der Autofahrer erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Auf der L288 war während der Unfallaufnahme bis 21:50 Uhr eine Vollsperrung eingerichtet.