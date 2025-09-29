Von Straßenbahn erfasst: Seniorin stirbt bei Unfall in München

Am Freitag ist eine Fußgängerin bei einem Unfall im Münchner Stadtteil Nymphenburg tödlich verletzt worden. Die Seniorin wurde von einer Straßenbahn erfasst. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Tödlicher Unfall am Schlosspark Nymphenburg

Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge gegen 13:00 Uhr an der Trambahnhaltestelle „Romanplatz“. Eine 88-jährige Fußgängerin wollte demnach den Gleisbereich überqueren, um auf die andere Straßenseite zu gelangen, wo sich auch der Schlosspark Nymphenburg befindet.

Tram erfasst Fußgängerin - 88-Jährige verstirbt im Krankenhaus

Zur gleichen Zeit fuhr ein Trambahnfahrer mit einer Straßenbahn am Romanplatz ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Trambahn und der 88-jährigen Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 88-Jährige schwerst verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb sie kurze Zeit später, wie die Polizei mitteilte.

Verkehrspolizei ermittelt zum Unfall

Der Trambahnführer sowie die Fahrgäste wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es für knapp zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.