Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Tödlicher Unfall in München: Seniorin wird von Tram erfasst und stirbt

Unfall in Nymphenburg

Von Straßenbahn erfasst: Seniorin stirbt bei Unfall in München

In München ist am Freitag eine Fußgängerin bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Die Seniorin war von einer Straßenbahn erfasst worden.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In München ist eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Die 88-Jährige wurde von einer Straßenbahn erfasst. Sie starb im Krankenhaus.
    In München ist eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Die 88-Jährige wurde von einer Straßenbahn erfasst. Sie starb im Krankenhaus. Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe (Symbolbild)

    Am Freitag ist eine Fußgängerin bei einem Unfall im Münchner Stadtteil Nymphenburg tödlich verletzt worden. Die Seniorin wurde von einer Straßenbahn erfasst. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

    Tödlicher Unfall am Schlosspark Nymphenburg

    Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge gegen 13:00 Uhr an der Trambahnhaltestelle „Romanplatz“. Eine 88-jährige Fußgängerin wollte demnach den Gleisbereich überqueren, um auf die andere Straßenseite zu gelangen, wo sich auch der Schlosspark Nymphenburg befindet.

    Tram erfasst Fußgängerin - 88-Jährige verstirbt im Krankenhaus

    Zur gleichen Zeit fuhr ein Trambahnfahrer mit einer Straßenbahn am Romanplatz ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Trambahn und der 88-jährigen Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 88-Jährige schwerst verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb sie kurze Zeit später, wie die Polizei mitteilte.

    Verkehrspolizei ermittelt zum Unfall

    Der Trambahnführer sowie die Fahrgäste wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es für knapp zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden