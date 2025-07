Frau stirbt bei Verkehrsunfall in Laupheim

Eine 80-Jährige ist nach einem Zusammenstoß mit einem Sattelauflieger ums Leben gekommen. Die Frau war als Beifahrerin neben ihrem 82-jährigen Ehemann in Laupheim (Landkreis Biberach) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr das Paar am Sonntagabend auf der Berblingerstraße, als das Auto frontal gegen einen am Straßenrand geparkten Sattelauflieger prallte.

Der Fahrer wurde den Angaben nach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Seine Frau sei noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen. Wie es zu dem Unfall kam, war bislang noch unklar.