29-Jähriger stirbt bei Unfall in Oberbayern

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntagabend, 27. Juli 2025, auf der Kreisstraße TS20 bei Peterskirchen (Oberbayern). Nach Polizeiangaben kollidierte ein 29-jähriger Mann mit seinem Pkw mit einem Baum. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Die Polizeiinspektion Trostberg hat die Ermittlungen übernommen.

Tödlicher Unfall bei Peterskirchen: Unfallursache noch unklar

Der Unfall geschah gegen 21.30 Uhr, als der 29-Jährige auf der Kreisstraße TS20 von Peterskirchen Richtung Wiesmühl unterwegs war. Bei Goldberg kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der heftige Aufprall gegen einen Baum führte zu tödlichen Verletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes bestätigen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Straßenabsperrung erfolgte durch die Feuerwehren aus Peterskirchen und Emertsham. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.