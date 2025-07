Autos prallten frontal zusammen - Tödlicher Verkehrsunfall bei Biberach

Bei einem Verkehrsunfall bei Maselheim im Landkreis Biberach ist am Mittwoch eine Autofahrerin gestorben. Eine weitere Frau wurde schwer verletzt.

Frontalkollision auf L280 im Landkreis Biberach

Wie die Polizei berichtet, war eine 67-jährige Frau mit ihrem Auto auf der L280 von Mettenberg in Richtung Laupertshausen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache sei die Autofahrerin nach einem Waldstück auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Auto einer 28-Jährigen frontal kollidiert.

Tödlicher Unfall bei Biberach: Frau stirbt noch am Unfallort

Durch den heftigen Zusammenprall wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert und blieben in einem angrenzenden Feld liegen. Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen und Reanimationsversuchen durch einen alarmierten Notarzt starb die 67-Jährige noch am Unfallort. Die 28-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Straße war bis in den späten Nachmittag gesperrt. Die Polizei in Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache rekonstruieren.