Auto kollidiert auf A8 mit Lkw - Beifahrerin stirbt am Unfallort

Am Montagnachmittag, 6. Oktober, ist es auf der A8 in Bad Reichenhall zu einem schweren Unfall gekommen. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem abgestellten Lkw wurde eine Frau tödlich und ein Mann schwer verletzt.

Unfall vor Grenzübergang Walserberg: Auto rast ungebremst in Lkw

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.10 Uhr A8 in Fahrtrichtung Salzburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 29-jähriger Lkw-Fahrer kurz vor dem Grenzübergang Walserberg mit seinem Sattelzug auf dem Seitenstreifen geparkt, um dort seine Lenk- und Ruhezeiten einzubringen.

Zu dem Zeitpunkt war ein 67-jähriger Autofahrer zusammen mit seiner 64-jährigen Frau auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache wechselte der Mann plötzlich von der linken Fahrspur über die rechte Spur auf den Seitenstreifen und prallte dabei ungebremst in das Heck des stehenden Lkw.

Autofahrer und Beifahrerin eingeklemmt: Unfall auf A8 endet tödlich

Der Aufprall war der Polizei zufolge so heftig, dass das Auto bis zur Fahrgastzelle eingedrückt wurde. Der Mann und die Frau wurden eingeklemmt und mussten durch Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren befreit werden. Die 64-jährige Beifahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie leider noch am Unfallort verstarb. Der Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Der Lkw-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt im Führerhaus war, blieb unverletzt.

Großeinsatz auf A8: Autobahn für mehrere Stunden gesperrt

Zur ärztlichen Versorgung und Unfallaufnahme musste die Autobahnmeisterei Siegsdorf die A8 in Richtung Salzburg für knapp vier Stunden komplett sperren. Neben den Feuerwehrleuten waren noch viele weitere Einsatzkräfte vor Ort, unter anderem mehrere Notärzte, Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber. Für die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zu dem Unfall.