Tödlicher Unfall: 76-Jähriger bei Waldarbeiten von Baum getroffen

Bei Waldarbeiten in Eggstätt ist am Donnerstag ein Mann bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Er wurde von einem Baum getroffen.

Mann stirbt trotz Reanimation am Unfallort

Nach Angaben der Polizei wurde am Donnerstag gegen 12.20 Uhr die integrierte Leitstelle alarmiert. Ein 76-jähriger Mann aus Eggstätt wurde von einem gefällten Baum getroffen. Rettungskräfte waren schnell vor Ort, konnten jedoch nicht mehr helfen. Der Mann erlag trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Rosenheim hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.