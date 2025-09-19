Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Tödlicher Unfall: 76-Jähriger bei Waldarbeiten von Baum getroffen

Unglück in Eggstätt

Tödlicher Unfall: 76-Jähriger bei Waldarbeiten von Baum getroffen

In Eggstätt ist es bei Waldarbeiten zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 76-jähriger Mann wurde von einem Baum getroffen und tödlich verletzt.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Eggstätt ist ein Mann bei Waldarbeiten tödlich verletzt worden. Der 76-Jährige wurde von einem gefällten Baum getroffen.
    In Eggstätt ist ein Mann bei Waldarbeiten tödlich verletzt worden. Der 76-Jährige wurde von einem gefällten Baum getroffen. Foto: picture alliance / dpa | Jan Woitas (Symbolbild)

    Bei Waldarbeiten in Eggstätt ist am Donnerstag ein Mann bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Er wurde von einem Baum getroffen.

    Mann stirbt trotz Reanimation am Unfallort

    Nach Angaben der Polizei wurde am Donnerstag gegen 12.20 Uhr die integrierte Leitstelle alarmiert. Ein 76-jähriger Mann aus Eggstätt wurde von einem gefällten Baum getroffen. Rettungskräfte waren schnell vor Ort, konnten jedoch nicht mehr helfen. Der Mann erlag trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort seinen Verletzungen.

    Die Kriminalpolizei Rosenheim hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Ermittlungen aufgenommen.

    Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden