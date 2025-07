Tödlicher Traktorunfall! Autofahrerin verletzt, Beifahrerin gestorben

Am Montag, gegen 11.40 Uhr, fuhr eine 65-jährige Autofahrerin die Landstraße aus Richtung Schleiz kommend in Richtung Gefell, in Thüringen, entlang. Auf der Straße kam es laut Polizei jedoch zu einem Zusammenstoß mit dem Anhänger eines Traktors, der kurz zuvor auf die Straße aufgefahren war.

Traktorunfall bei Gefell in Thüringen endet tödlich

Die Fahrerin des Autos erlitt Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ihre 84-jährige Beifahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort verstarb. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Bis 15.20 Uhr kam es im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des Autos zu Verkehrsbeeinträchtigungen.