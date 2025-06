Mann in Oberbayern getötet: Tatverdächtiger noch auf der Flucht

Bei einem Streit zwischen drei Männern in Neufahrn bei Freising in Oberbayern ist ein Mann getötet worden. Wie die Polizei berichtet, sei es am Dienstagnachmittag gegen 16:45 Uhr zu der bewaffneten Auseinandersetzung gekommen. Dabei sei einer der Männer mit einem scharfen Gegenstand so schwer verletzt worden, dass er noch am Tatort starb.

Nach tödlichem Streit in Neufahrn: Polizei sucht nach Tatverdächtigem

Während die Polizei vor Ort einen der Tatverdächtigen festnehmen konnte, flüchtete ein zweiter Tatverdächtiger vom Tatort „Am Hart“ in südliche Richtung. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein. Bekleidet ist er mit einer grauen Jacke und einer langen, dunklen Hose. Ob der Mann verletzt oder bewaffnet ist, ist nicht bekannt.

Fahndung nach Tötungsdelikt in Neufahrn: Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Zeugen, die den Flüchtigen sehen, sollen sich unbedingt über die Notrufnummer 110 melden.