Gleitschirmpilot stirbt bei Absturz in der Schweiz - weitere Person ebenfalls verletzt

Bei einem Unfall mit einem Gleitschirm in der Schweiz ist am Dienstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, flog der Mann in der Region Fiesch und verlor gegen 16.45 Uhr plötzlich die Kontrolle über das Fluggerät. Im Bereich einer Brücke am Weisswasserbach stürzte der Mann daraufhin ab.

Tödlicher Gleitschirmabsturz in der Schweiz: Jede Hilfe kam zu spät

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes eilten daraufhin zum Unfallort, konnten aber nur noch den Tod des Piloten feststellen. Eine weitere - unbeteiligte Person wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und musste im Krankenhaus in Visp behandelt werden.

Bei dem getöteten Gleitschirmpiloten handelt es sich um einen 74-Jährigen aus der Schweiz. Neben dem Rettungsdienst waren auch Berg- und Wasserretter und ein Helikopter im Einsatz.

Informationen zum Unfallort

Die Gemeinde Fiesch liegt im Bezirk Goms im Kanton Wallis in der Schweiz. Fiesch liegt am Fuße des Eggishorns (2934 Meter) im Oberen Rhonetal.