Polizei erschießt mutmaßlichen Messerangreifer in Herne

Die Polizei hat in Herne einen mutmaßlichen Messerangreifer erschossen. Der 51-Jährige soll am Morgen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie sollen daraufhin von der Schusswaffe Gebrauch gemacht und auch getroffen haben. Trotz Reanimationsversuchen sei der Mann noch am Einsatzort gestorben. Zuvor soll er in seiner Wohnung randaliert haben.

Chef sorgte sich um Mitarbeiter und rief Polizei

Die Polizei war den Angaben zufolge am Morgen zu der Adresse in einer Siedlung mit mehreren Mehrfamilienhäusern ausgerückt, um nach dem Rechten zu sehen. Der Arbeitgeber des Mannes hatte die Einsatzkräfte verständigt, weil er sich sorgte, nachdem der 51-Jährige nicht zur Arbeit erschienen war.

Vor Ort trafen die Polizisten dann auf einen randalierenden Mann: Er habe Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss geworfen, darunter auch Gläser. Ein Streifenwagen sei beschädigt worden, so der Polizeisprecher. Fotos zeigen eine zersplitterte Frontscheibe.

Mehrere Polizisten seien dann zur Wohnungstür des Mannes gegangen und hätten geklopft. Er habe geöffnet und die Beamten mit einem Messer angegriffen, woraufhin diese die Schusswaffe einsetzten. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.

Wer schoss und wie oft? – Ermittlungen laufen

Zur Anzahl der eingesetzten Beamten machte die Polizei keine Angaben. Wer wie oft geschossen und getroffen habe, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese übernimmt nun aus Neutralitätsgründen die benachbarte Polizei aus Essen.

Erst am Freitag war in Dortmund ein Mann tödlich von einem Polizeischuss getroffen worden. Er soll nach bisherigem Stand der Ermittlungen mit einem Messer auf die Beamten zugelaufen sein.

Im Hausflur vor seiner Wohnungstür soll der mutmaßliche Messerangreifer von der Polizei erschossen worden sein. Foto: Justin Brosch/dpa