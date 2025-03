Junger Beifahrer stirbt bei Unfall auf A1 bei St. Gallen

In der Nacht auf Samstag kurz nach Mitternacht hat sich auf der A1 bei Gossau in der Nähe von St. Gallen in der Schweiz ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 21-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Schwerer Unfall auf A1 bei St. Gallen - Junger Autofahrer war gegen Mittelleitplanke gefahren

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, war ein 22-jähriger Autofahrer über die Autobahnauffahrt Gossau auf die A1 in Richtung St. Gallen aufgefahren. Aus unbekannten Gründen verlor der junge Mann auf dem Beschleunigungsstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit der Mittelleitplanke. Anschließend blieb das Auto auf dem Überholstreifen liegen.

Insgesamt drei Fahrzeuge sind in der Nacht zum Samstag bei St. Gallen kollidiert. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

A1, St. Gallen: Zwei weitere Autos prallen in Unfallstelle

Ein nachfolgender 80-jähriger Autofahrer konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und prallte frontal in den Unfallwagen des 22-Jährigen. Dessen Auto wurde dadurch auf den Pannenstreifen geschleudert.

Der 36-jährige Fahrer eines weiteren Autos konnte der Unfallstelle nicht mehr ausweichen und kollidierte zunächst mit dem Fahrzeug des 80-Jährigen und im Anschluss auch mit dem Auto des 22-Jährigen.

21-jähriger Beifahrer stirbt noch an Unfallstelle

Bei dem Unfall wurde der 21-jährige Beifahrer im Auto des 22-Jährigen eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den jungen Mann aus dem Unfallauto befreien. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der 21-Jährige aus dem Kanton St. Gallen noch an der Unfallstelle.

Bei dem Unfall wurde eine Person getötet - drei weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Schweiz: Drei Menschen bei Unfall teils schwer verletzt

Die drei Autofahrer zogen sich bei dem Unfall leichte bis schwere Verletzungen zu. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A1 war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.