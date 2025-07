Tödlicher Arbeitsunfall: Mann stirbt nach Unfall in Betrieb

Bei einem schweren Arbeitsunfall bei Kißlegg ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Vormittag in einem Betrieb in Zaisenhofen.

Schwere Kopfverletzungen: Mann in Zaisenhofen am Kopf getroffen

Demnach habe der Mann Wertstoffe umlagern wollen, als er von einer Latte aus großer Höhe im Gesicht getroffen wurde. Der 62-Jährige habe sich dabei so schwere Kopfverletzungen zugezogen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Mann stirbt nach Arbeitsunfall im Krankenhaus

Im Krankenhaus sei der 62-Jährige dann an seinen schweren Verletzungen gestorben, berichtet die Polizei weiter. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.