Bauarbeiter entdecken Mann schlafend auf Gleis - Güterzug überrollt ihn, bevor sie helfen können

Ein Bahnunfall, der für einen Mann tödlich endete, hat sich am Mittwochmorgen in Verden in Niedersachen zugetragen. Dort überrollte ein Zug am Bahnhof einen Mann, der sich auf dem Gleis befand.

Bauarbeiter finden Person liegend auf Gleis

Laut Polizei meldeten Bauarbeiter, die ab einer Unterführung des Bahnhofs Arbeiten durchführten, um 01:57 Uhr der Polizei eine Person im Gleisbett. Diese würde anscheinend dort schlafen.

Zug erfasst Mann am Bahnhof Verden

Noch vor dem Eintreffen der Polizei und bevor die Bauarbeiter der Person helfen konnten, wurde der 52-Jährige von einem einfahrenden Güterzug trotz Notbremsung des Lokführers erfasst. Der 52-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Bahnhof stundenlang gesperrt

Der Bahnhof musste für ca. vier Stunden gesperrt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an, heißt es von der Polizei.