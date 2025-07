Frau ertrunken! Tödlicher Badeunfall an beliebtem Badesee bei München

Am Montagvormittag ist eine Schwimmerin im Langwieder See bei München ertrunken. Wie die Polizei München mitteilt, war die Frau gegen 10.30 Uhr im See geschwommen und dann aus unbekannten Gründen untergegangen. Mehrere Badegäste beobachteten den Zwischenfall und eilten der Frau zu Hilfe.

Badeunfall am Langwieder See: Frau stirbt im Krankenhaus

Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungsdienst eilten zum Unfallort. Die Frau habe zunächst aus dem Wasser gerettet werden können, starb jedoch gegen 12 Uhr im Krankenhaus, so die Polizei weiter. Bislang ist noch unklar, um wen es sich bei der getöteten Schwimmerin handelt. Die Identität der Toten stehe bisher nicht fest, heißt es weiter. Die Polizei ermittelt.

Langwieder See ist beliebter Badesee der Münchner

Der Langwieder See gehört zu den beliebtesten Badeseen im Umland von München. Er liegt in Langwied direkt an der Autobahn A8 und kann von München aus auch mit dem Fahrrad und einem Badebus erreicht werden. Am Ufer des Langwieder Sees gibt es unter anderem Volleyball- und Fußballfelder, einen Kinderspielplatz, eine Minigolfanlage und ein Hotel.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 12 geführt.