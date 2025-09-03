Arbeitsunfall in Peiting: Mann stürzt von Leiter und stirbt

Ein tragischer Arbeitsunfall erschütterte am Dienstag, 2. September 2025, Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau. Nach Angaben der Polizei verunglückte ein 59-Jähriger bei Arbeiten auf einer Leiter und starb noch am Unfallort. Die Kriminalpolizei Weilheim hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Mann stürzt im Landkreis Weilheim-Schongau von Leiter und stirbt

Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen war der 59 Jahre alte Mann am Dienstagnachmittag gegen 15.35 Uhr mit Arbeiten auf einer Leiter an seinem Garten beschäftigt, als er plötzlich abstürzte.

Zeugen fanden den 59-Jährigen daraufhin am Boden. Erste Reanimationsversuche durch Zeugen konnten das Leben des Mannes nicht retten.

Ermittlungen nach tödlichem Arbeitsunfall in Peiting

Die zuständige Polizeiinspektion Schongau koordinierte die ersten Sofortmaßnahmen, bevor die Beamten des Kriminaldauerdienstes eintrafen.

Weitere Details zum genauen Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an, um alle Umstände zu erfassen. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter gibt es keine.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.