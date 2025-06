Tierische Rettung im Ruhrgebiet: Feuerwehr befreit Waschbärenfamilie aus Kamin

Die Freiwillige Feuerwehr in Breckerfeld im südöstlichen Ruhrgebiet hat eine Waschbärenmutter und ihre vier Jungen aus einem Kamin befreit. Bewohner eines Einfamilienhauses hatten die Rettungskräfte am Freitagabend nach Angaben der Feuerwehr über die ungewöhnlichen Vorgänge im Schornstein informiert. Ein Feuerwehrmann sei laut eines Sprechers dann auf das Dach zum Schornsteinkopf geklettert, ein zweiter Helfer habe sich an der Reinigungsklappe postiert.

Hilfe kommt aus Hessen

Als die Tiere schließlich aus dem Kamin rauskrabbelten, flüchtete die Mutter. Weil die Feuerwehrleute nicht wussten, wo sie die Jungtiere hinbringen sollten, recherchierten sie im Internet und stießen auf einen Tierschutzverein im rund 250 Kilometer entfernten hessischen Fulda - denn das Vorstandmitglied Sandra Fiedrich ist Waschbärenexpertin.

Sie empfahl den Feuerwehrkräften, die Jungtiere in einen offenen Karton zu legen, diesen am Ort des Einsatzes abzustellen und sich zu entfernen. «Waschbärenmütter sind sehr gute Mütter. Sie kehren immer wieder an den Ort zurück, an dem ihre Jungen sein müssten. Dann kippen sie den Karton einfach um und haben ihre Jungen wieder bei sich», erklärte Fiedrich auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Nach Angaben der Feuerwehr ist es dann auch genau so gekommen.